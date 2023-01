SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de rock Shaman anunciou nesta quarta (11) o fim de suas atividades. A informação foi divulgada por Hugo Mariutti, guitarrista do grupo brasileiro, em sua conta no Instagram.

A decisão acontece três dias depois do baterista Ricardo Confessori criticar o presidente Lula na esteira da invasão dos golpistas à Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo (8).

No comunicado, Mariutti agradece aos fãs e confirma que as agendas anunciadas serão cumpridas. "O Shaman está encerrando as atividades. Compromissos serão mantidos mas, infelizmente, os ciclos acabam."

O anúncio do fim também é feito no mesmo dia em que o baixista, Luis Mariutti, confirmou sua saída do grupo em suas redes sociais pessoais. Em vídeo, o músico dizia que o episódio "serviu para me alertar para muita coisa", citando a gravidade das falas do baterista. "Esse episódio me fez ver que estou me sentindo muito fora do Shaman."

As declarações de Confessori envolvendo a invasão da Praça dos 3 Poderes envolveu um vídeo onde ironizava uma declaração do presidente Lula sobre o caso, seguido de engajamento em discussões com seguidores onde chamou um deles de "boiólogo" por ser graduado em medicina veterinária.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, o vocalista Alírio Netto também confirmou o fim da banda. "Estar nessa banda foi uma das grandes honras que eu tive nessa vida. Infelizmente devido aos acontecimentos do dia de ontem (terça-feira, 10), fica claro que não tem mais clima pra continuar. Repúdio a qualquer comentário homofóbico, racista, machista, discurso de ódio, e descabido de qualquer empatia! Gostaria de agradecer aos meus companheiros de banda pela confiança e por essa jornada incrível! Gostaria também de agradecer aos nossos verdadeiros fãs que sempre nos deram o suporte! E principalmente gostaria de agradecer ao nosso saudoso Andre Matos (vocalista original, falecido em 2019) por ter me ensinado tanto através de suas músicas."

Confessori não se pronunciou sobre o encerramento do grupo.