SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciada na manhã desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23, a cantora Aline Wirley, 41 é casada e tem um filho. Ficou nacionalmente conhecida após integrar o grupo Rouge, em 2002.

Após o fim da banda, virou atriz e fez muitos espetáculos musicais. Intensa, efusiva, tagarela, Aline promete viver tudo no reality. "Gosto de gente, gosto de viver, gosto de ser feliz, de tomar bons drinks, dar risada, de dançar", confessa.

A atriz conta que se irrita com o olhar superficial e espera que o público dê a chance de ela se mostrar no BBB. Agora, Aline quer usar o programa para mostrar todas as suas facetas. "Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge", declara.