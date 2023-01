SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na manhã desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Cezar Black tem 34 anos e é natural de Salvador, na Bahia. Ele é enfermeiro e se considera difícil de intimidar.

Cezar ama viajar e gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas. Se descreve como espontâneo e brincalhão e afirma que faz o estilo "louco do rolê", mas que também tem um lado romântico e sonhador. "Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra", descreve ele

Depois que se formou na faculdade, se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar a vida financeira e já morou no Mato Grosso do Sul para trabalhar. Está no BBB para ganhar o prêmio e diz que não vai fazer média com ninguém. O que pode irritá-lo é ser julgado por algo que não fez.

"Vamos comemorar o carnaval na casa! Como todo bom baiano, vou naquele clima de sorriso, paquera e agito", afirmou, em comunicado enviado pela Globo.