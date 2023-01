SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que a cantora Shakira, 45, ainda está superando o término da relação com o jogador aposentado Gerard Piqué, 35, e as traições que ele supostamente cometeu. No lançamento da mais recente música, a colombiana cita a palavra pique que, em uma das traduções em espanhol, pode significar "arder" e faz referência a um rosto feminino visto recentemente ao lado do esportista.

O jornal espanhol Mundo Deportivo analisou a letra da canção "Music Sessions". Em determinado trecho, a cantora fala "eu valho dois em 22", que pode ser uma referência a idade de Clara Chía, apontada como nova namorada de Piqué.

A composição também diz que "ela tem o nome de boa pessoa. Claramente, não é o que soa". A cantora e Piqué anunciaram a separação após 11 anos quando boatos de traição do ex-jogador começaram a aparecer.

Uma foto de Gerard e Clara juntos durante o confinamento por conta da pandemia veio a público. Nela, os dois aparecem na casa que ele dividia com Shakira. Na época do clique, a cantora estava viajando com os filhos.