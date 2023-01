SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23 (Globo), Domitila Barros tem 38 anos e nasceu na comunidade do Morro da Conceição, no Recife. Modelo e atriz, ela foi a primeira imigrante e mulher negra a vencer o concurso Miss Alemanha 2022, que teve 159 participantes, entra no programa com o status de Camarote (grupo formado por pessoas que já eram famosas antes do reality).

Domitila defende pautas como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida. Na adolescência, ela deu aulas de alfabetização na ONG criada por seus pais, que atendia crianças e adolescentes em situação de risco.

Aos 15 anos, a pernambucana foi reconhecida pela Unesco com o prêmio Sonhadores do Milênio. Formada em serviço social, ela se mudou em 2006 para Alemanha, após conseguir uma bolsa para fazer mestrado ?ela defendeu a tese em quatro idiomas. Na mesma época, Domitila começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior.

Domitila se define como uma pessoa focada e resiliente, mas com que tem muita dificuldade de perder. "Se perguntar aos meus amigos e familiares, vão dizer que eu sou louca, que eu sou atacada e muito rápida", brinca.

Ela afirma ainda que é uma mulher honesta, pé no chão e guerreira. "Tudo que consegui na minha vida foi pela educação e pela autenticidade", afirma a modelo, que entrou no reality com o objetivo de mudar a realidade da sua família.

A modelo também pretende não decepcionar a sua comunidade nem seus sonhos. "Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade alcançaremos os objetivos."