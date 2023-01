SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado nesta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23, Antônio Carlos Coelho, conhecido como "Cara de Sapato", é um lutador de MMA (Artes Marciais Mistas) e campeão do The Ultimate Fighter Brasil 3, programa que a Globo exibiu em 2013. Ele tem 32 anos.

"Cara de Sapato", natural de João Pessoa (PB), recebeu esse apelido devido ao tamanho avantajado do queixo. Em 2021, após ganhar uma competição de luta, faturou o equivalente a R$ 5,5 milhões. Depois, passou por uma cirurgia que o tirou dos ringues por algum tempo.

Assim como Fred, concorrente ao prêmio do BBB, Sapato também é amigo de Neymar, com quem costuma jogar partidas de poker. A dupla sertaneja Marcos e Belutti também é muito amiga do lutador, assim como o surfista Gabriel Medina.

Curiosamente, o lutador acabou reconhecido pelos pés por fãs mais atentos. Isso porque o diretor Boninho publicou um vídeo com imagens dos pés dos novos participantes, e o do lutador é inconfundível .