RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Sarah Aline tem 25 anos e é natural de Osasco, São Paulo. Ela trabalha como psicóloga e analista de Diversidade. A nova sister acredita que o reality é uma experiência única e pretende se jogar de cabeça : "O BBB é o sonho da minha vida. Para mim, vale tudo pelo prêmio. Não tem como não ser assim", avisa aos concorrentes.

Decidida e impetuosa, Sarah teve muitos empregos para poder conseguir pagar a faculdade de Psicologia e, hoje, orgulha-se de morar sozinha no apartamento que montou com tudo o que gosta graças ao próprio trabalho.

Sarah diz que tem facilidade de se aproximar das pessoas, mas que é seletiva para relações profundas. Conta que é desastrada, o que por vezes a atrapalha, mas que é muito responsável. "Sou uma pessoa intensa, gosto de falar e não dispenso uma boa fofoca: "As fofoquinhas edificam meu ser", brinca.

Ela também lista a ótima memória como uma possível vantagem nas provas e que é muito boa com os argumentos na hora de uma discussão. Solteira, conta que o amor é seu ponto fraco: "Quando me apaixono, saio do encontro já pensando no nome dos nossos filhos." Ela não esconde que esse pode ser o seu maior problema no jogo.