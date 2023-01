As regras de ocupação do Teatro Paschoal Carlos Magno, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), já estão em vigor. As novas diretrizes têm como finalidade garantir que o espaço seja direcionado prioritariamente ao fomento, ao desenvolvimento e à promoção da arte e da cultura da cidade.

De acordo com as novas regras, o pedido de ocupação deve ser encaminhado através de um protocolo próprio, disponível no sistema Prefeitura Ágil, anexando os documentos exigidos. Após a realização do pedido, será realizada uma análise pelo Comitê de Pauta do Teatro Paschoal Carlos Magno, formado por um representante da equipe administrativa do equipamento; um representante do Conselho Municipal de Cultura (Concult) e um representante da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

A resolução com todos os detalhes do processo, incluindo taxas e critérios de gratuidade, podem ser conferidos neste link.

