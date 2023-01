RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Marília Miranda é maquiadora e influenciadora tem 32 anos. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ela mora em Osasco, São Paulo.

Conta que vem de uma família humilde e, por isso, sua vida sempre foi bastante difícil financeiramente. A nova sister se considera destemida, bem-humorada e engraçada, "porém, quando tem treta eu não calo a minha boquinha, não"