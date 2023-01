SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na tarde desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23 (Globo), o médico carioca Fred Nicácio, 35, é assumidamente gay e mora com o marido, o dentista Fábio Gelonese, em Bauru, interior de São Paulo.

Nicácio foi um dos apresentadores da primeira temporada da versão brasileira do reality Queer Eye Brasil (Netflix), em que cinco profissionais LGBTQIA+ lideraram uma jornada de transformação na vida dos participantes.

Filho de pai militar e mãe dona de casa, ele contou que foi uma criança sensível e cresceu inserido em um ambiente machista. Na infância, morou com a família em uma escola no Rio porque os pais desempenhavam a função de "pais sociais" para crianças carentes. Mais tarde, o pai abriu uma empresa e a família se mudou para o centro da cidade.

O médico se define como uma pessoa sensível, intuitiva, confiável, amorosa, acolhedora e de riso fácil. Mas já avisa que não gosta de fazer papel de bobo, não tolera injustiça e será estratégico no jogo. "Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção."

Nicácio admite que é espaçoso e isso pode incomodar os outros participantes do reality. O médico contou que gosta de muita festa, música alta e de vestir pouca roupa ?ele costuma postar fotos sem camisa ou apenas de sunga no Instagram.

Ele diz que entrou no BBB para ganhar o prêmio, aproveitar a experiência e marcar o país com a sua história de vida. "Eu quero mudar o imaginário coletivo sobre o que é ser médico no Brasil."