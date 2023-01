SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na tarde desta quinta-feira (12) como participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 23 (Globo), o empresário Cristian, 32, nasceu e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele assume que é um pouco teimoso e metódico, mas afirma que não é chato.

"Gosto de liderar e creio que tenho uma boa lábia. Vou jogar para ganhar", disse o empresário, que pretende fazer tudo o que for preciso para ganhar o reality.