SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na manhã desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23 (Globo), Gustavo Harres Benedeti tem 27 anos e é natural de Sinop, no Mato Grosso, mas mora em Primavera do Leste, município do mesmo estado.

Ele é empresário, já trabalhou como pedreiro e abriu uma empresa no ramo de construção civil. Hoje, no entanto, o participante trabalha na fazenda da família.

Gustavo se define como uma pessoa divertida, carinhosa e assumidamente vaidosa. "Malho todos os dias", afirma. Ele também faz tratamentos dermatológicos constantes. Está solteiro e se sente "na flor da idade", e que, por isso, quer "aproveitar essa juventude".

Religioso, ele conta que fez uma novena para entrar na edição. É adepto do discurso da entrega total ao jogo, que começa a ser disputado na próxima segunda-feira (16).

"Quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?"