RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciado na noite desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23 (Globo), Gabriel Santana tem 23 anos e nasceu em São Paulo. Ele ficou nacionalmente conhecido por interpretar Renato, o filho mais rebelde e de caráter duvidoso de Tenório (Murilo Benício), em "Pantanal".

O nome do ator na casa mais vigiada do Brasil não foi surpresa para os fãs do reality. Antes do anúncio oficial, a amiga e também atriz, Caroline Dallarosa, entregou a participação do colega. "Minha torcida é para ele!", escreveu em um post, que depois apagou.

Gabriel começou a trabalhar como modelo mirim aos 10 anos e foi garoto-propaganda de uma marca de refrescos. O primeiro trabalho como ator na televisão foi aos 13 na novela "Chiquititas" (SBT). Depois, a carreira deslanchou e ele participou da série "Carcereiros" (2017) e da novela "Malhação: Toda Forma de Amar (2019)".

"Tenho muito orgulho da minha trajetória", diz o ator, que completa dez anos de carreira. O ator diz ser amoroso, ótimo ouvinte e que tenta manter a serenidade em qualquer situação. Ele brinca que ficaria muito decepcionado se não beijasse ninguém no BBB. Nas horas vagas, gosta de ir a baladas, jogar videogame e RPG. Ele também tem uma coleção de mangás (gibis japoneses).

"Sou uma pessoa muito complexa. Sou o cara que você vai encontrar às seis da manhã em um bar, mas também sou o cara que vai ficar jogando RPG com os amigos nerds a noite inteira", disse o ator.

Gabriel revela ainda ser muito competitivo e gostar de se sentir desafiado. Mas admite que seus pontos fracos são a preguiça e ser cabeça dura ?o que pode gerar conflitos com os outros participantes.