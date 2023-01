RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23 (Globo), Amanda Meireles tem 31 anos, nasceu em Astorga e mora em Campo Largo, ambas cidades do Paraná. Ela trabalha como médica intensivista e não contou para os pais que iria participar do programa. "Eles vão descobrir na hora do anúncio oficial", revelou.

Solteira, a sister diz ter mais sorte no jogo do que no amor e até brinca: "Sou tão ruim no primeiro encontro, que não tenho o segundo". Ela não esconde que tem perfil em todos os aplicativos de relacionamentos. "Chega um momento que aparece lá para mim: ?Não existem mais pessoas disponíveis nos próximos dois continentes. As pessoas elas olham pra mim e veem essa carcacinha de princesa, mas encontram o burrinho do Shrek", completou Amanda.

No confinamento, ela promete dar o que falar por levar informações de um lado ao outro da casa. "Adoro uma fofoquinha. Não vivo sem fofoca. Eu corro atrás da fofoca". A sister também assume que está disposta a causar no BBB. "Não tenho medo do que vou encontrar nem de me mostrar". Ela ainda revela que o prêmio final é um objetivo importante, já que financiou a faculdade e agora acumula uma dívida alta.

No hospital em que trabalha, Amanda é comparada à influenciadora Virginia Fonseca. "As pessoas ficam sempre dizendo que pareço com ela, porque morei no interior, falo puxado e sou muito brincalhona. Gosto bastante dela, sigo toda a família, então gostaria que ela puxasse mutirão para mim", pediu.