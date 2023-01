SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na noite desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, MC Guimê tem 30 anos e é natural de Osasco, em São Paulo. Ele canta a música "País do Futebol", ao lado de Emicida, que foi tema da Copa do Mundo 2014, no Brasil.

O cantor é casado com a cantora Lexa, com quem reatou o casamento no fim do ano passado após dois meses separados.