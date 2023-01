SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidora de carreira do Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro foi anunciada como a nova presidente do órgão nesta quinta-feira (12), pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O Ibram é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura responsável pela administração de 28 museus espalhados pelo país, dentro os quais o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, e o Museu Lasar Segall, em São Paulo.

Castro substitui Pedro Mastrobuono, que integrou a equipe de transição do novo governo do estado de São Paulo.

Castro é formada em história pela Universidade Federal do Rio Janeiro e tem mestrado e doutorado em educação. Atualmente cursa mestrado em museologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ela entrou no Ibram em 2010, segundo seu Linkedin. Foi representante dos servidores do Ibram, gestora da Rede de Educadores em Museus e coordenadora do Comitê de Educação e Ação Cultural Conselho Internacional de Museus. Também atuou como diretora substituta do Museu Histórico Nacional.