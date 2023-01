SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cotada em praticamente todas as listas como uma possível integrante do Camarote do BBB 23, a modelo Yasmin Brunet, 34, lamentou pelas redes sociais ter ficado de fora do reality. De acordo com ela, caso estivesse entre os participantes, "iria causar".

"Vocês sabem que eu super iria. Inclusive, fica a dica aí, Boninho. Vou até te marcar aqui para você saber que eu iria e que causaria. Todo mundo sabe que eu causaria", disse.

E como muita gente mandava mensagem a ela sobre isso, em determinado momento a modelo conta que já se imaginava dentro da competição.

"Teve uma hora que estavam falando tanto que eu iria que comecei a achar que eu iria. Que, do nada, simplesmente iriam me convidar. Quando eu vi hoje que um dos quartos é do fundo do mar, eu falei: 'gente, não é possível, será que eu esqueci?", finalizou.