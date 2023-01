SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gil do Vigor, do BBB 21, tem seus preferidos. E a sister Paula Freitas não é uma delas. O ex-brother não gostou de um comentário que a biomédica, escolhida pelo público para entrar na casa do BBB 23, disse durante a dinâmica da Casa de Vidro. Em uma conversa que teve com Manoel e Gabriel, antes do fim da dinâmica, ela disse que pretende não atender ao Big Fone na primeira semana.

Isso deixou o economista irritado, que disse não gostar de quem não entra no jogo e participa das brincadeiras. "Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxe, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o Big Fone tocasse, eu atenderia", afirmou em seu Twitter.

Paula e o modelo Gabriel Tavares foram escolhidos pelo público para participarem da edição deste ano do reality show. Ela afirma que não quer se tornar famosa, está interessada apenas no prêmio final.

Os participantes do BBB 23 foram anunciados ao longo desta quinta-feira (12). Entre eles está a atriz e ex-Rouge Aline Wirley, a também atriz Bruna Griphao e o youtuber Fred.