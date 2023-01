SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Lisa Marie Presley, 54, filha única do cantor Elvis Presley, teve morte cerebral em decorrência de uma parada cardíaca, na última quinta-feira (12), nos Estados Unidos. É o que informou o site norte-americano TMZ.

A artista foi encontrada desacordada por sua empregada em casa, na cidade de Calabasas, no estado americano da Califórnia, após sofrer uma parada cardíaca.

Os paramédicos conseguiram reanima-la graças ao atendimento de primeiros socorros feito por seu ex-marido, Danny Keough. Assim, a cantora foi levada ao hospital após ter recuperado o pulso.

Segundo o TMZ, os médicos optaram em colocar Lisa Presley em coma induzido, com um marca-passo temporário e respirando com ajuda de aparelhos, devido a gravidade do quadro clínico.

Na chegada da família Presley ao hospital, todos foram informados da morte cerebral da filha única de Elvis Presley e assinaram um termo não autorizando a realização de manobra de ressuscitação em caso de agravamento do estado de saúde.

Pouco tempo depois, Lisa Marie Presley sofreu uma segunda parada cardíaca e morreu enquanto era observada pela mãe, Priscilla Presley -que ficou encarregada de disparar uma nota à imprensa comunicando a morte da filha.

"É com coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e orações", publicou Priscilla Presley.