SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separados há mais de duas décadas, Letícia Spiller e Marcelo Novaes vão dividir a cena num novo projeto, concebido pelo próprio ator. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, eles farão um filme de ficção científica juntos.

Com argumento de Novaes e ainda sem título, o projeto também terá o filho do ex-casal, Pedro Novaes. Ele dividirá um mesmo personagem com o pai, em diferentes fases da vida. Spiller, por sua vez, será a protagonista, que passa por um experimento científico para neutralizar seus traumas e dores pessoais.

A direção será de Rogério Gomes, que volta aos cinemas também após um rompimento de duas décadas, sendo seu último trabalho nas telonas o longa "Xuxa e os Duendes 2: No Caminho das Fadas".

Spiller e Marcelo Novaes se conheceram enquanto interpretavam Babalu e Raí na novela "Quatro por Quatro". Eles se casaram em 1995, mas se divorciaram cinco anos depois. Eles sempre mantiveram uma relação de carinho e respeito um pelo outro, inclusive publicamente.

Em 1997, no folhetim "Zazá", eles viveram um par romântico mesmo após a separação, algo que se repetiu em 2016, com a novela "Sol Nascente".

O roteiro do novo filme é de Claudia Mauro e as gravações devem acontecer ainda este ano.