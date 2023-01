SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa precisou recorrer às redes sociais para esclarecer que sua reconciliação com MC Guimê não tem nada a ver com marketing. Ela rebateu comentários negativos a respeito desse assunto.

"Eu e o Guimê nos separamos no ano passado, como vocês sabem. Demos entrada no divórcio, ele saiu de casa. Durante esse período, chegou convite do Big Brother para o Guimê. Quando nós voltamos, ele me contou, e eu apoiei a decisão dele", começou, antes de começar a responder quem tem duvidado de suas reais intenções.

"Muita gente falando que foi marketing. Com um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu iria ficar com alguém por marketinhg? Eu não aguento mais ficar me justificando como mulher, sempre me colocando nesse lugar, para não ficar com ar de interesseira. Isso é horrível", declarou.

Agora que reataram, Lexa já disse que quer ser mãe. "Eu te amo! Bora ter um bebê!". Lexa e MC Guimê começaram a namorar em 2015 e eles se casaram três anos depois na Catedral da Sé, em São Paulo, em uma cerimônia realizada no mês de maio pelo padre Fábio de Melo.