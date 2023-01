SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shakira, 45, não está para brincadeira e não poupou as críticas para o ex-marido Gerard Piqué na nova música, lançada nesta quarta-feira (11). Na canção, a cantora deixa bem claro que a letra fala sobre o jogador aposentado e a suposta nova namorada, Clara Chía.

Com muita ironia e referências, a colombiana afirma em determinado trecho que vale "duas de 22", numa referência à idade de Clara. E canta: "Uma loba como eu não é para caras como você. Eu era grande e é por isso que você está com alguém como você".

Em outra parte da música, ela volta a dar pistas de que a canção é sobre o novo casal ao afirmar que "ela tem o nome de uma boa pessoa, claramente ela é igual a você". "Eu era grande e é por isso que você está com alguém como você. Você pensou que me machucou e me deixou mais forte. Mulheres não choram mais, mulheres faturam", entoa.

A composição também cita a palavra "pique" e faz uma alusão ao sobrenome de Gerard. "Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando. Eu só faço música, desculpa ter respingado em você".

Mas parece que a música ajudou Piqué a obter patrocínio para a Kings League, uma competição de futebol. Um dia após o lançamento, o jogador anunciou que a marca de relógios Casio se tornou uma das patrocinadoras.

"Temos um acordo com a Casio. A Kings League chegou a um acordo com a Casio", explicou Piqué. Em outra parte da canção, Shakira fala "você trocou um relógio Rolex por um Casio".

O casal se separou em junho do ano passado, após 11 anos juntos, quando boatos de traição do ex-jogador começaram a surgir. Os ex-casal têm dois filhos juntos: Milan, 9, e Sasha, 7, que agora irão morar com a mãe em Miami, nos Estados Unidos.