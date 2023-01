SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação entre as irmãs Simone e Simaria, que formavam dupla sertaneja de mesmo nome, continua abalada após a separação. Durante participação no Domingão com Huck deste domingo (15), Simone foi questionado pelo apresentador Luciano Huck o que teria motivado o fim das duas e se a relação familiar continua, apesar do convívio profissional ter acabado.

"Você conhece uma música do Gusttavo Lima que diz 'lembrei que estou bloqueado'? Então", disse aos risos. "Tem que dar risada. Mas vou deixar bem claro aqui em rede nacional que ela é a razão da minha vida, amor da minha vida, devo a ela muito do que sou hoje".

"Se ela estiver triste comigo por algum motivo, não sei, me perdoe. Mas a minha porta, meu celular, minha casa e o meu amor para você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes da minha vida", continuou.

Huck ainda perguntou para a cantora como se deu a decisão de cada uma seguir para um lado. Brincalhona, Simone respondeu que foi obrigada a querer, mas que respeita a decisão da irmã.

"Ela não queria continuar mais cantando, e ela tá muito feliz da forma que ela está, com os filhos dela, coisa que ela gosta muito. E eu gostaria de continuar cantando, e eu entendi que a música me move, é meu combustível de alegria. Não poderia parar", afirmou.