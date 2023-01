MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Danilo Gentili acusou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de incitarem seus seguidores a atacá-lo nas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, ao rebater um internauta que o atacou por tecer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Gentili disse que continuará "falando bastante do papaizinho estelionatário" enquanto Carlos e Eduardo, filhos do ex-mandatário, a quem ele chamou de "vagabundos e covardes", continuarem "usando" bolsonaristas "para virem encher o saco".

'Criancinha mimada'. Recentemente, Danilo Gentili também criticou Eduardo Bolsonaro ao chamar o parlamentar de "criancinha mimada".

Na ocasião, o apresentador teceu críticas também a Jair Bolsonaro por ter abandonado o país e ido para os Estados Unidos antes do fim de seu mandato.

Anteriormente, Gentili pediu para Eduardo parar de endossar atos antidemocráticos por todo o país, chamou novamente o deputado de "vagabundo" e o acusou de viajar para a Disney "mamando na nossa teta".