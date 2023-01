RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 41, voltou a virar assunto nas redes sociais neste final de semana após a repercussão de um vídeo em que aparece, supostamente, brigando com o marido, Sam Asghari, em um restaurante nos Estados Unidos. Nas imagens, a cantora tenta se esconder atrás do cardápio ao perceber que está sendo filmada por frequentadores do local.

Horas depois, ela ainda fez um vídeo dançando e fazendo gestos obscenos para a câmera ao som de "I Touch Myself", da banda Divinyl. A cena preocupou os fãs da diva pop. Na madrugada desta segunda-feira (16), Britney comentou que se sente vigiada. Disse também que percebe que as pessoas ao seu redor prestam a atenção a cada movimento que ela faz, esperando para atacá-la e assumiu que estava "um pouco bêbada" durante o jantar com Asghari.

"Sei que as notícias estão 'bombando' sobre eu estar um pouco bêbada no restaurante. É como se todos estivessem assistindo cada movimento meu! Estou tão lisonjeada que eles falam de mim como uma maníaca, e depois têm coragem de falar sobre todas as coisas negativas que aconteceram no meu passado", escreveu a cantora.

Ela continuou reclamando: "Sei que todos torcem por mim, e tenham certeza de ver as fotos que saíram minhas em que pareço o Shrek. Eu pensei, 'nossa, isso é horrível', mas ainda havia duas fotos em que eu estava normal. De qualquer forma, ninguém se importa com o que eu faço!".

Desde o início de novembro de 2021, ela está livre da tutela do pai James P. Spears, após 13 anos de controle sobre sua vida, carreira e finanças.