SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred e Ricardo foram a dupla vencedora da primeira prova do BBB 23 (Globo). Além de imunidade na primeira semana, cada um ainda garantiu R$ 10 mil.

Os participantes seguiram na disputa de resistência até às 11h50 desta terça-feira (17). A duração total da dinâmica foi de quase 12 horas.

COMO FOI A PROVA?

Posicionadas em um totem, as duplas deveriam ficar atentas ao telão. Sempre que uma produção do patrocinador aparecesse na tela, os brothers deveriam bater o mais rápido possível no botão a sua frente.

A cada rodada, a dupla que batesse primeiro no botão relaxava por alguns instantes no sofá. Enquanto isso, os outros participantes iam para uma sala apertada.

Ao sinal sonoro, todas as duplas voltavam aos seus totens e aguardavam o início da próxima rodada. Caso uma dupla apertasse o botão antes do esperado, estava eliminada.

As duplas Tina e MC Guimê e Cristian e Marvvila foram as primeiras a deixar a prova e, como explicado por Tadeu Schmidt, não participam da prova do líder na quinta-feira (19).