SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao e Gustavo conversaram na cozinha da sede após protagonizarem a primeira treta do BBB 23 (Globo) durante a Prova da Imunidade. Para a atriz, o cowboy -apelido dado pelos brothers ao empresário-, não quis ofendê-la.

BRUNA GRIPHAO: "Eu sentir um negócio de momento, sabe? A gente tem que entender que não foi falta de respeito e que isso vai acontecer mais vezes"

GUSTAVO: "Cara, a gente tava há muitas horas lá, muita pilha"

BRUNA: "Acho que pra mim a melhor coisa é você ler as pessoas. Como isso veio de você, eu falei: 'Cara, pelo pouco que conheci, ele é um cara muito puro, muito bom'. Foi uma coisa de momento. Se fosse uma pessoa talvez que me enxergasse na maldade, eu interpretaria de outra forma. Acho muito importante você ler as pessoas pra você saber como você vai receber também. Eu fiquei o tempo inteiro: 'Cara, não foi na maldade. Não foi uma pessoa que quer me esculachar. Foi de momento ali e ele só reagiu ao jogo'"

GUSTAVO: "E eu só comemorei. Eu não ia falar 'chupa, Bruna', mas na hora ali.."

ENTENDA A TRETA

Gustavo e sua dupla, Key Alves, foram eliminados da prova. Bruna riu quando os dois foram desclassificados e disse que tinha sido um momento "eletrizante, chocante" da disputa.

A eliminação, porém, foi anulada pela produção, e Gustavo e Key tiveram mais uma chance na disputa.

Ao voltar para o local da prova, o Gustavo respondeu à provocação de Griphao: "Eu voltei, p*rra! Chupa, Bruna! P*rra! Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha", disse.