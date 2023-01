SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Lucco, 31, está com diagnóstico de dengue. A revelação foi feita por meio das redes sociais do artista, que teve de cancelar todos os shows e participações que faria nas próximas semanas.

"Lucas encontra-se em recuperação e por recomendação médica, permanecerá em repouso", diz trecho do comunicado.

Em fevereiro do ano passado, Lucco já havia preocupado fãs. Em meio às comemorações pelo lançamento de seu novo EP "Rolê Diferenciado Temporada 3", o cantor apareceu com o rosto com arranhões, um olho roxo e a mão enfaixada.

Ele publicou fotos em seu perfil do Instagram e na legenda brincou com a situação: "Tava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP, mas eu acho que foi diferenciado até demais". O EP, que contém cinco músicas, contou com colaborações de Marília Mendonça e Mc Zaac.

Já em março do ano passado, chegou ao fim a união de mais de oito anos do cantor com Lorena Carvalho. O término da relação foi anunciado pelo próprio artista em suas redes sociais. Ambos têm Luca, 1.