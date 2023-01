SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiririca, é você? Internautas têm comparado a voz do participante do BBB 23 Gustavo com a do humorista. "Feche os olhos, é igualzinho", brincam algumas postagens (confira abaixo e tire suas conclusões).

Algumas montagens têm sido feitas e jogadas nas redes sociais. Nelas, o agroboy dá um depoimento engraçado sobre o fato de ele não ter conseguido segurar o xixi na Prova de Imunidade. Dessa forma, muitos afirmam que parece o comediante falando um esquete de humor.

"Pior que é igual", escreveu o perfil de Yaya. "O Tiririca sabe formular uma frase, essa é a diferença", cutucou o perfil de Niih. "É só fechar o olho", pontuou o perfil de Matroch.

Ao mesmo tempo em que a web brinca com ele, também sabe criticar. Se depender apenas do público das redes sociais, a vida de Key Alves e do fazendeiro não deverá ser fácil. Nessa primeira semana de reality, ambos parecem não ter caído no gosto do público, e boa parte dele pede pela saída dos dois.

Apelidados como "casal 22", a jogadora de vôlei e o fazendeiro entraram juntos no programa e construíram uma boa sintonia, quase de namoro. Porém, muita gente aponta que ambos seriam eleitores de Jair Bolsonaro (PL) e, com isso, o apelido faria mais sentido.