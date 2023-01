SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aproveitar com as crianças os dias quentes de verão e a parcela das férias escolares que ainda está pela frente é possível com uma pequena dose de planejamento.

Para facilitar a tarefa dos pais, uma lista com dez possibilidades em São Paulo traz atrações ao ar livre em parques e também opções em shoppings, museus e teatros para se resguardar em dias de chuva.

Atividades gratuitas e que colocam o corpo em movimento não faltam na programação preparada pelo Sesc para o verão, com a temática "Pratique onde tiver! Como quiser". Ela oferece, até o início de fevereiro, a prática de modalidades esportivas, como skate, patinação e capoeira, em espaços dentro e fora das unidades ?e em todas as regiões da cidade.

Também é a chance de conhecer novidades que movimentam a São Paulo, como o Carrossel de ares parisienses que inaugurou em novembro no parque Villa-Lobos. O mesmo lugar, aliás, reúne outras atrações, incluindo tirolesa e passeio com boia em uma piscina.

Abaixo, confira atrações para tirar crianças e adultos do tédio.



BARBATUQUE EM BARBATUQUICES

O grupo é conhecido por sua abordagem que explora a voz e sons feitos com partes do corpo, como as mãos e os pés, para produzir o espetáculo musical. Permeada por assobios, estalos e sapateado, a apresentação proporciona uma imersão lúdica e interativa de crianças e pais no repertório popular.

Teatro Morumbi Shopping - Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acacias, região sul. tel.: (11) 5183-2800. Livre. Sáb. (21) e dom. (22) às 15h. A partir de R$ 32 em sympla.com

SESSÃO DE CINEMA

O Cineclubinho, no Cinesesc, apresenta o filme "Tarsilinha", inspirado na obra da artista Tarsila do Amaral. A entrada é gratuita para menores de 12 anos e, antes da sessão, que acontece no domingo, há opções de atividades interativas. Também existem outras opções de filmes infantis em cartaz na cidade, como "O Tesouro do Pequeno Nicolau" e "Gato de Botas 2".

Cinesesc - R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, região oeste. Dom. (25), às 14h30. R$ 24 e gratuito para menores de 12 anos em sescsp.org.br

"Gatos de Botas 2" - EUA, 2022. Direção: Joel Crawford. Livre

"O Tesouro do Pequeno Nicolau" - França, Bélgica, 2021. Direção: Julien Rappeneau. Com: Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve e Pierre Arditi. Livre

MUSEU CATAVENTO

É possível brincar e aprender nas quatro seções fixas do espaço, dedicadas a investigar o universo, a vida, a engenharia de objetos e a sociedade. A programação de janeiro também oferece oficinas artesanais e espetáculos de mágica em sessões ao longo do dia. Para celebrar o aniversário da cidade, vai oferecer palestras a interessados na construção de games em realidade virtual.

Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II, região central. Ter. a dom., das 9h às 16h. R$ 15, gratuito às terças. Mais informações em museucatavento.org.br

MUSEU DO FUTEBOL

Além do espaço expositivo, tem atividades extras para curtir as férias, com brincadeiras e oficinas gratuitas para crianças se divertirem com suas famílias. Entre elas, estão piscina de bolinhas, chute a gol, pula-pula, escalada inflável, slackline e jogos de tabuleiro.

Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu, região oeste. Programação Férias no Museu: ter. a dom., das 10h às 17h. Até 5/2. Grátis

FESTIVAL DE FÉRIAS TEATRO UOL

A tradicional programação de férias do Teatro UOL terá, diariamente e até o fim de janeiro, peças para agradar o público infantil. Sete espetáculos se revezam, contando histórias como a dos três porquinhos, da Pequena Sereia e da Chapeuzinho Vermelho.

Teatro Uol - Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região central; Seg. a sex., às 16h; sáb. e dom., às 16h e 17h40. Até 31/1; R$ 70. https://teatrouol.com.br/programacao/

GALPÃO DE BONECOS E FESTIVAL DE FÉRIAS

As companhias Pia Fraus e BuZum! inauguraram, neste mês, o Galpão de Bonecos, que preserva o acervo de mais de 600 dessas peças, confeccionadas e manipuladas para o teatro. O local oferece visitas guiadas em que é possível aprender como os bonecos são feitos e participar de oficinas para construir seu próprio modelo. O espaço também realiza, entre 19 e 29 de janeiro, o Festival de Férias, que tem cinco espetáculos na programação.

R. Coriolano, 624, Vila Romana, região oeste. Tel.: (11) 94147-4818. De 19 a 29/1, a partir das 16h. R$ 20 em sympla.com.br

MUSEU DA IMAGINAÇÃO

As mostras interativas do local, como a "ImaginEINSTEIN! O Universo da Física" e a "Volta ao Mundo em Blocos de Montar", permitem contato com ciência e arte, sem perder de vista uma vivência lúdica. Oferece ainda brincadeiras livres (com escorregador e rede para escalada) e oficinas que incentivam a criatividade.

R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, região oeste. Tel.: (11) 2645-7590. Todos os dias, das 9h30 às 13h00 e das 14h às 17h30. R$ 70. www.museudaimaginacao.com.br

PARQUE GLOOB SUPER JUMP

Tem como novidade um parque de infláveis espalhado por mais de 4.000 m², com brinquedos enormes e coloridos (inspirados em temas do canal Gloob), praça de convivência e chão emborrachado para as pessoas circularem de meia. A atração é itinerante e viajará pelo país a partir de março. Em caso de chuva, o parque não abre e o ingresso pode ser utilizado em outro dia.

Shopping Interlagos - Av. Interlagos, 2.255, Interlagos, região sul. De 18/1 a 12/3. Todos os dias em janeiro, das 13h às 21h (entrada até 19h). De qui. a dom., a partir de fevereiro. A partir de R$ 49,90 em eventim.com.br

PARQUE VILLA-LOBOS

Na lista de possibilidades para fazer com as crianças está o recém-inaugurado Carrossel São Paulo, com capacidade para 70 pessoas, incluindo posições para PCDs (pessoas com deficiência física). Com sessões de quatro minutos, o brinquedo exibe animais como coelho, zebra e cavalo, além de um show de luzes com 3.000 lâmpadas ao entardecer. Aproveite para visitar o Família no Parque, área que reúne brinquedos infláveis gigantes, tirolesa e parede de escalada ?há, também, um espaço para pequenos de 1 a 5 anos. O parque tem entrada gratuita, mas as atrações são pagas.

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste. Família no Parque: das 10h às 18h, até 31/1. R$ 8; combo com 10 tickets por R$ 60. www.familianoparque.com.br. Carrossel São Paulo: seg. a sex., das 13h às 20h; sáb., dom. e feriados, das 10h às 20h. A partir de R$ 12,50 em ticketson.com.br/carrossel

SESC VERÃO 2023

Com o tema "Pratique onde estiver! Como quiser!", o tradicional evento de verão do Sesc promove mais de 1.300 atividades gratuitas em todas as regiões da cidade. A lista é longa, mas dá ênfase a práticas esportivas que não acontecem apenas nas unidades. Em espaços públicos como o Vale do Anhangabaú, é possível fazer aulas de skate, ioga, corrida, além de participar de encontros com atletas. No Sesc Itaquera, na zona leste, acontece o Festival Vôlei de Praia, e na unidade de Santana, na zona norte, terá aula aberta de esgrima nos finais de semana.

Unidades do Sesc e espaços públicos; até 12/2. Programação completa em sescsp.org.br