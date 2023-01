SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Rodrigues, 52, foi internada nesta quarta-feira (18) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

"Claudia Rodrigues está passando por exames neste exato momento", informou a equipe em contato com a reportagem. A atriz sentiu um mal-estar, mas ainda não se sabe se o sintoma está relacionado à esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada com a doença ainda nos anos 2000.

As internações foram recorrentes nos últimos anos. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Claudia Rodrigues tratou uma inflamação generalizada também no Hospital Alber Einstein em outubro de 2022.

Ela afirmou estar "animada" para um procedimento marcado para acontecer entre o mês de março e abril de 2023. "Vou me curar. Esse procedimento vai sarar minhas sequelas. É genial", afirmou em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do O Globo em dezembro de 2022.

Segundo o relato, a noiva da artista, Adriane Bonato, contou que o valor de uma sessão de tratamento varia entre $36,000.00 a $50,000.00 dólares, de acordo com as condições do paciente e complexidade de cada caso.

"Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer esse tratamento. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta: os espetáculos", relatou Adriane.

Também no ano passado, Claudia Rodrigues disse que adotou um tratamento com CBD, ou canabidiol, óleo medicinal extraído da maconha. A atriz afirmou que se sentiu melhor após o uso dos medicamentos.

"Vençam o preconceito e celebrem a ciência. Eu sou prova de que a natureza funciona", comentou na época.