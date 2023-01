SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Claudia Leitte foi convidada pelo Orlando Magic para cantar no show do intervalo na partida contra o Indiana Pacers, no dia 25 de janeiro.

"Ter a oportunidade de representar meu país me deixa extremamente feliz e grata! É uma oportunidade linda, ainda mais no dia da Bossa Nova! A apresentação é no intervalo do jogo, então tenho um tempo a ser respeitado, mas com certeza será lindo", disse a cantora em entrevista à revista Quem.

A franquia de Orlando irá homenagear a comunidade brasileira que vive na cidade e vai fazer uma Brazilian Night -Noite Brasileira, em tradução livre.

Segundo a própria página da equipe nas redes sociais, o evento terá presença de celebridades brasileiras.

Além disso, uma camiseta temática do dia especial será vendido nas lojas da Amway Center.

O Orlando Magic ocupa a 13ª posição da Conferência Leste com 16 vitórias e 28 derrotas.

"Meu sentimento é de gratidão. São 20 anos de carreira, trabalhando e batalhando sempre para dar o meu melhor, para ver o próximo feliz. É o meu propósito! Tenho a melhor equipe ao meu lado, que tá junto fazendo tudo acontecer. O resultado dos shows são as memórias boas e a conexão com a galera. Tudo é feito com muito amor e eu sinto isso!", acrescentou a artista.