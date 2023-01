SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o lançamento da faixa "BZRP Music Sessions #53" de Shakira na semana passada e diversas alfinetadas de Piqué, os dois se viram rapidamente quando o jogador foi pegar os filhos na casa onde a família morava junta.

Segundo cobertura de veículos europeus e espanhóis, o encontro foi extremamente curto e a cantora fez Piqué esperar na porta de sua casa -local que estava cheio de paparazzis de plantão. Essa presença dos profissionais, alegadamente, fez o jogador ficar "visivelmente nervoso".

"[Piqué estava] visivelmente nervoso, enquanto esperava pelos filhos com uma cara bastante séria e muito pensativa, enquanto fazia alguns telefonemas para tentar se esquivar de fazer algum tipo de declaração, ignorando completamente a imprensa", afirmou o jornal Chace.

Mesmo após as claras indiretas públicas que fez nos últimos dias, o campeão ignorou todas as perguntas feitas pelos paparazzis naquele momento.

De acordo com jornal La Vanguardia, Piqué se esquivou de fotos também e ficou tenso com as perguntas -"Gerard Piqué permaneceu em silêncio e olhou para o celular, esperando que o tempo passasse o mais rápido possível para pegar seus filhos o mais rápido possível e deixar o local", escreveram.

Depois de um divórcio bastante público envolvendo acusações de traição e muita fala de dívidas públicas, a cantora Shakira lançou sua nova faixa no último dia 12, repleta de indiretas e ataques ao ex-marido.

"Ah, muita musculação/Mas trabalhe um pouco no cérebro também", dispara a cantora em um verso da faixa.

Enquanto isso, Piqué também respondeu com suas próprias alfinetadas. Na letra, Shakira afirma que é uma Ferrari e a nova namorada de Piqué, um Twingo, carro popular da marca Renault -após isso, o jogador pegou emprestado um carro desse tipo e foi visto dirigindo-o.