SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, deu uma ótima notícia aos fãs durante participação do conjunto na edição desta quinta (19) do programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo.

Ele contou que está curado do câncer inguinal, do qual foi diagnosticado em outubro. "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia. Estava ansioso para começar", comentou.

Anderson também agradeceu o carinho dos fãs e, sobretudo, dos colegas de banda. "Graças a Deus me curei, com a força desses rapazes", festejou o músico, que continuou se apresentando com o Molejo ao longo do tratamento.

"Conversei com o doutor, ele me deixou trabalhar, lógico que com moderação. O bom é que eu tenho uma atividade física, que eu sempre faço, não faço, e isso me ajudou muito. Essa alegria [do público] também ajuda", acrescentou.