SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Gallagher, 50, escreveu um post no Twitter, na na quarta-feira (18), dizendo que o irmão, o cantor Noel, 55, ligou "implorando perdão" e querendo se encontrar. Fundadores do Oasis, eles não se falam desde 2009 quando brigaram e acabaram com a banda.

"Acabei de falar com RKID ao telefone implorando por perdão, abençoar, querendo se encontrar, o que Dya acha, se encontrar ou foder com ele?", tuitou Liam, querendo saber a opinião dos internautas sobre o irmão Noel -ele anunciou nesta semana a separação da esposa Sarah McDonald após 12 anos de casamento.

"Você não poderia esperar para postar esse tuíte, estou no cinema, vou assistir 'Avatar' por mais de 3 horas, você tem o pior momento", comentou o perfil @cuntological.

O internauta @sadierodgers8 criticou Liam dizendo que Noel está passando por um momento delicado, que a vida é curta e ele precisa do apoio do irmão mais velho. "Espero que ele veja seu tuíte e perceba que você não mudou."

Em agosto deste ano, completa 14 anos que Noel anunciou, em comunicado, a saída da banda porque "simplesmente não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia". Ao longo dos anos, os irmãos recusaram a reconciliação.

Noel falou, em entrevista recente à BBC Rádio Manchester, que não dirá "nunca" sobre uma reunião do Oasis. Mas, segundo ele, um conjunto extraordinário de circunstâncias precisaria acontecer para o grupo se reunir novamente. "Isso não quer dizer que essas circunstâncias nunca aconteceriam."