SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Menos É Mais lança nesta sexta-feira (20) a segunda parte do seu sexto álbum, CONF!A (AO VIVO), gravado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

A primeira parte do projeto do grupo formado por Duzão, Jorge, Goes, Paulinho e Ramon já tem mais de 7,1 milhões de views no YouTube em apenas três semanas desde seu lançamento.

Com seis anos de carreira, o Menos É Mais é um dos principais nomes do pagode nacional e referência internacional em seu nicho musical. O segundo álbum do audiovisual chega às plataformas com mais nove músicas que se juntam às outras nove já lançadas no primeiro compilado e completam o DVD idealizado pelo grupo desde o início de sua carreira.

"A gente sempre teve o sonho de gravar música, de ser um grupo de pagode reconhecido nacionalmente", diz Goes.

"E chegar nesse nível é uma tarefa muito difícil. Tivemos que acreditar muito, sonhar e fazer o impossível virar realidade. Ser músico no Brasil é difícil, e ser um músico de Brasília, do pagode, é mais complicado ainda; para alcançar esse sonho, precisamos ter muita garra e foco", declara Goes.

O volume 2 do audiovisual tem quatro canções com participações especiais: "Amor Falsificado" ao lado da saudosa Marília Mendonça, "Lapada Dela" feat. Matheus Fernandes; "Foi Bom Mais Foi Ontem" com o astro do piseiro João Gomes; e o pot-pourri "Vida Cigana/ Maravilha/ Jeito Felino" junto de Raça Negra.

Além disso, o compilado traz ainda outras cinco faixas: "Pagando Mal com Mal", "Melhor Eu Ir", as autorais "Troco de Nome" e "Sem Final Feliz", e a faixa foco "Iludidão".

Com 18 faixas, o projeto contou com as participações especiais de Raça Negra, João Gomes, Dilsinho, Matheus Fernandes, Ferrugem e Hugo & Guilherme, e conta a história de cada um dos cinco integrantes do grupo em um DVD moderno e inovador para o pagode.

Realizado pela Bem Dito Produções, GH Music e Grupo Onda., "CONF!A" tem Direção Geral e Produção Musical de Dudu Borges; Direção Criativa da VIP Films; Direção de Vídeo de Breno Wallace; Direção de Fotografia de Carlos Nogueira e Cenário assinado por Zé Carratu e Dhiego Bueno. O audiovisual se consagra como o projeto mais importante da carreira do Menos é Mais até aqui.