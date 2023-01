SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) fez uma homenagem inusitada ao ex-colega de bancada no Senado, Álvaro Dias: ele tatuou o rosto do ex-senador do Paraná. Kajuru compartilhou na quarta-feira (19) um vídeo nas redes sociais mostrando o desenho para Dias e a família com a legenda "homenagem eterna".

Antes de levantar a camiseta, o senador disse que a tatuagem era uma homenagem que prometeu fazer na tribuna do Senado. "Quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil admira. Viramos amigos, então, Deus me deu esse presente", afirmou Kajuru.

Dias e a família ficaram surpresos com a homenagem. "Que barbaridade, essa é a maior demonstração de amizade que eu recebi até hoje. Uma honra para mim, são as costas de um homem de bem. Corajoso", disse Dias após Kajuru levantar a camiseta para mostrar o desenho. "Para um homem de bem", respondeu Kajuru.

Além do rosto de Dias, Kajuru já tatuou desenhos dos amigos José Luiz Datena, Adriane Galisteu, Cláudia Leite e da mãe. Em 2017, o senador mostrou as tatuagens no Programa do Porchat (Record) e reclamou que a tatuagem de Galisteu não ficou boa. "Péssimo tatuador. Foi muito mal, ela ficou brava comigo", disse o senador sobre o desenho da apresentadora.