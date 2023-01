SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias, fãs da Marvel e da indústria cinematográfica de Hollywood estão acompanhando boatos sobre um supost envolvimento amoroso que teria acontecido entre o ator casado Aaron Taylor-Johnson, o Mercúrio, e Joey King nos bastidores da produção "Trem-Bala".

O boato se originou depois que uma conta no TikTok, identificada como @thekylemarisa, afirma que recebeu informações anônimas sobre um relacionamento entre os dois artistas durante as filmagens e enquanto faziam uma turnê para divulgar o filme, segundo veiculado pelo jornal Paper Magazine

"Não sei se eles ficaram juntos durante as filmagens, mas esse ator casado está saindo com essa atriz adolescente durante a viagem de imprensa para o filme que fizeram juntos", disse a usuária. A mensagem sem identificação também incluía um link para uma matéria sobre a atriz, cujo título era "Joey King oferece uma visão ousada da chamada de fotos de Paris do 'Trem-bala".

A dona da conta complementou o boato com uma captura de tela da mensagem afirmando que o envolvimento entre os atores teria acontecido quando eles estavam em Paris para uma viagem promocional.