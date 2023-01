RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fabio Porchat não passou nem uma semana solteiro. Cinco dias depois de publicar no Instagram um longo e afetuoso texto em que anunciava o fim do casamento de oito anos e a separação amigável com Nataly Mega, o humorista já está com uma nova namorada, a também atriz Priscila Castello Branco.

Priscila é comediante conhecida no circuito de espetáculos de stand up de São Paulo e já fez participações em novelas da Globo, como "Deus, Salve o Rei", além de séries: "Suburbanos", "Comediantes em Casa" e "Homens?", esta última estrelada por Fabio na Amazon Prime Video.

Porchat e Priscila se conheceram durante as gravações do reality show Futuro Ex Porta, do canal Porta dos Fundos, no YouTube, do qual ele é sócio. A competição recebeu mais de sete mil inscrições, e ela foi uma das 10 selecionadas. Acabou sendo eliminada também. Priscila e Fábio estão juntos em um cruzeiro pela Antártida e "trocam carícias na frente de todos", segundo o site Notícias da TV.