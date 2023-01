SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simaria Mendes publicou um vídeo neste sábado (21), em suas redes sociais, para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo por publicar fotos de biquini.

"Todo mundo sabe que amo decote. Não vou esperar meus peitos caírem no chão para mostrar a vocês, tenho de mostrar enquanto está duro", disse a cantora.

"Eu acho que vocês têm que ter mais empatia pelo outro porque vocês não me conhecem pessoalmente. E todas às vezes que as pessoas me encontram na rua, elas quebram a cara em um nível tão violento, porque veem o quanto eu sou generosa, o quanto sou gentil, que eu tiro foto e escuto meus fãs."

Na publicação, ela comenta sobre a falta de sororidade, pois recebe muitas críticas feitas por mulheres.

Nos comentários, diversos seguidores apoiaram Simaria. "Isso chama hipocrisia, deixa essas pessoas para lá", disse um. "Bota mais decote para matar as recalcadas", disse outra.