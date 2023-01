SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma homenagem inusitada para Lionel Messi, jogador argentino eleito cinco vezes o melhor do mundo pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), foi feita por um fazendeiro do país. O tributo é tão grandioso que pode ser visto do espaço.

Maximiliano Spinazze disse que o jogador é "imbatível", por isso decidiu homenageá-lo formando o rosto de Messi em sua plantação, na província de Córdoba.

"Agora os jogadores da seleção argentina são campeões mundiais, estou muito feliz que isso possa ser manifestado com o plantio da safra", disse o fazendeiro.