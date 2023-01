SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Peta, organização de proteção aos direitos e bem-estar dos animais, elogiou o vestido de veludo preto com uma cabeça gigante e realista de um leão usado pela modelo e socialite Kylie Jenner, no desfile da grife francesa Schiaparelli Haute Couture, em Paris, nesta segunda-feira (23).

O mesmo vestido usado por Kylie apareceu na própria passarela com a modelo Irina Shayk desfilando para a marca -que apresentou uma coleção com cabeças de animais sintéticas. Naomi Campbell desfilou um casaco preto longo com a cabeça de um lobo.

A presidente da Peta, Ingrid Newkirk, definiu como inovadoras as cabeças de animais tridimensionais da coleção da Schiaparelli, que não usam pele ou couro. "Os looks de Kylie, Naomi e Irina celebram a beleza dos animais selvagens e podem ser uma declaração contra a caça de troféus, na qual leões e lobos são dilacerados para satisfazer o egoísmo humano", disse Newkirk ao site Page Six.

"Incentivamos todos a aderirem a designers 100% livres de crueldade que mostrem a engenhosidade humana e evitem o sofrimento animal", disse Newkirk, encorajando Jenner e outras celebridades estender a criatividade e deixar de usar roupas com lã de ovelha ou seda.