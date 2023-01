SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Michelle Yeoh recebeu nesta terça-feira (24) uma indicação no Oscar na categoria de melhor atriz pelo filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", longa que foi aclamado pela crítica e recebeu 11 menções na premiação.

Essa é a primeira vez em 95 anos que o Oscar indica uma mulher asiática na categoria de melhor atriz.

Yeoh nasceu na Malásia e começou a ser conhecida por filmes como "O Tigre e o Dragão", de 2000, e "Memória de uma Queixa", de 2005. Mas foi ao estrelar "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" que a atriz se consagrou.

No filme, ela dá vida à Evelyn Wang, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos amargurada com sua rotina. De repente, ela é jogada no multiverso e precisa transitar entre diferentes versões de si mesma para salvar o mundo.

Dirigido pela dupla Daniel Scheinert e Daniel Kwan, de "Um Cadáver para Sobreviver", o filme foi aclamado pela crítica e abocanhou a indicação de melhor filme, considerada a mais importante do Oscar.