SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CNN Brasil emitiu comunicado, na tarde desta terça-feira (24), sobre a saída da advogada Gabriela Prioli, 37, de seu quadro de funcionários. Ela anunciou nas redes sociais que estava deixando o canal após quase três anos para um novo ciclo.

A reportagem questionou a emissora de TV por assinatura se a decisão pelo encerramento do vínculo de Prioli ocorreu em comum acordo ou decorreu pela falta de projetos após a grande a reestruturação promovida no canal no fim de 2022.

Em nota, a CNN Brasil apenas declarou ter orgulho de ter sido "a primeira casa" da advogada na televisão e desejou "boa sorte" em seus novos passos.

"A CNN Brasil tem muito orgulho de ter sido a primeira casa televisiva da apresentadora Gabriela Prioli. Ela começou como participante do quadro "O Grande Debate" e, na sequência, ancorou a primeira temporada do "CNN Tonight", ao lado da jornalista Mari Palma e do historiador Leandro Karnal. Desde então, transformou-se em uma das maiores influenciadoras do país, e comandou seu programa de entrevistas "À Prioli" com absoluta competência e grande repercussão. A CNN Brasil deseja boa sorte à Gabriela em sua caminhada", diz a nota da CNN enviada à reportagem.

Por meio do Instagram, Gabriela Prioli, que deu à luz a filha Ava em dezembro passado, comunicou que a saída da CNN Brasil dizendo estar feliz de ter vivo um dos ciclos mais especiais de sua vida profissional.

"Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo! Hoje eu encerro um ciclo muito feliz. O começo -em março de 2020-, acho que vocês todos conhecem. Que intenso foi o Grande Debate! Dele, fui direto -e feliz!- para o Mundo Pós Pandemia, na companhia de mulheres brilhantes e ótimos convidados", informou.

"Foi lá que, ao som de uma poesia de Fernando Pessoa e na presença do meu pra sempre professor, o sol começou a brilhar mais forte: que delícia foi o CNN Tonight! Naquela bancada eu estreitei laços com duas pessoas que vou levar no coração para o resto da vida, Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre!", declarou a jornalista.

Ela encerrou sua manifestação celebrando ter tido a chance de colocar o seu nome em um programa de televisão.

"Pra finalizar com chave de ouro essa trajetória, eu ganhei de presente o "À Prioli"! Só dois anos após a minha estreia, três temporadas de um programa com meu nome, entrevistas densas e profundas e convidados muito especiais. E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil", finalizou.

A reportagem entrou em contato com Gabriela Prioli para colher mais detalhes da saída da CNN Brasil, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.