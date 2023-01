SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Angélica e Luciano Huck vendeu uma mansão no condomínio Jardim Ibiza, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segundo a revista Vogue. A casa -avaliada em 12 milhões- tem 1080 m², piscina, churrasqueira, canil e garagem para oito carros.

Uma descrição do anúncio imobiliário destaca que o imóvel principal da propriedade tem um primeiro piso com duas salas, lavabo, copa e cozinha. No segundo piso, estão quatro suítes -a principal tem três closets, banheira de hidromassagem e dois banheiros.

O terreno de 2 mil m² tem ainda um studio anexo com sala de estar, cozinha, forno de pizza, salão de jogos, escritório e banheiros, além de dois banheiros, cozinha de apoio e guarita de segurança.

Uma curiosidade é que o imóvel foi alugado em 2013 para a cantora Claudia Leitte com aluguel mensal de R$ 13 mil. A mansão também apareceu no programa Mais Você (Globo) durante uma entrevista de Angélica para Ana Maria Braga, em 2007.