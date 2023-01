SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" chegou aos cinemas ?em março, nos Estados Unidos, e em junho, no Brasil? provavelmente nem as mamães dos diretores, os Daniels, imaginavam que o filme seria o principal destaque no anúncio de indicações do Oscar, que aconteceu na terça (24).

Impulsionado pelas 11 nomeações da Academia ?incluindo melhor filme, diretor, atriz (Michelle Yeoh) e roteiro original?, o longa volta ao cinema com uma sessão diária na sala 3 do Petra Belas Artes, às 18h.

Depois de ter saído de cartaz, "Tudo em Todo Lugar" já iniciava a transição para o streaming. O filme está disponível para locação em diversas plataformas, como Prime Video (R$ 11,90 ou R$ 14,90, em alta definição) e Apple TV+ (R$ 14,90).

A trama, também assinada pelos Daniels (coletivo para os amigos e colaboradores Daniel Kwan e Daniel Scheinert), explora a modinha dos metaversos e retrata uma imigrante chinesa idosa nos Estados Unidos, que terá de controlar diferentes versões de si mesma em vários planos para poder salvar o mundo.

Com orçamento de US$ 25 milhões (cerca de R$ 127 milhões), o longa arrecadou US$ 70 milhões nos Estados Unidos, de onde também já tinha saído de cartaz. As multi-indicações, no entanto, devem provocar uma reestreia e mais alguns milhões de dólares na conta da produção.

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" tem sido a principal surpresa na temporada de premiações. No Globo de Ouro, foi classificado como comédia, e venceu o prêmio de atriz, com Michelle Yeoh (Cate Blanchett, de "Tár", levou em drama) e ator coadjuvante (Ke Huy Quan). Perdeu de melhor filme e roteiro para "Os Banshees de Inisherin". Ao lado de "Banshees", lidera o número de indicações ao SAG, o Sindicato dos Atores.

Já no Critics Choice Awards, ficou com os prêmios de melhor filme, direção, roteiro, edição e ator coadjuvante, superando o antes favorito "Os Fabelmans", de Steven Spielberg.

A cerimônia do Oscar acontece no dia 12 de março, em Los Angeles.

Petra Belas Artes - R. Consolação, 2.423, Consolação, região central, tel. 2894-5781. Sala 3: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", de qui. a qua.: 18h