SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS - Conhecidas da série "The White Lotus", as atrizes italianas Beatrice Grannò e Simona Tabasco, que na trama vivem prostitutas, foram escaladas pela socialite e empresária Kim Kardashian para estrelar uma nova campanha de sua marca de lingeries.

As imagens das artistas com as roupas íntimas da Skims foram publicadas nas redes sociais oficiais da empresa. As peças especiais serão comercializadas ainda nesta semana em comemoração do Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

A ideia da marca é aproveitar a explosão de artistas em evidência para alavancar as vendas. Além das italianas que interpretam Lucia e Mia na série, já participaram de campanhas nomes como Rosalía e Snoop Dogg com a família.