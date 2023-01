SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tecnologia de reconhecimento facial descobriu que uma pintura de autoria desconhecida é muito provavelmente uma obra do renascentista Rafael.

Com base nas semelhanças entre os rostos da Madonna na tela sem autoria, conhecida como "de Brécy Tondo", e na "Madonna Sistina" de Rafael, pesquisadores da Universidade de Nottingham e da Universidade de Bradford, ambas no Reino Unido, determinaram que há 97% de chances da tela misteriosa ser uma obra de Rafael.

Os estudiosos compararam os dois trabalhos usando um sistema de reconhecimento facial de inteligência artificial que o professor de computação visual da Universidade de Bradford Hassan Ugail começou a desenvolver em 2002.

A semelhança entre as Madonnas nas duas pinturas foi de 97%. Uma similaridade acima de 75% é considerada idêntica.

"Observar os rostos com o olho humano mostra uma semelhança óbvia, mas o computador pode ver muito mais profundamente do que nós, em milhares de dimensões, em nível de pixel", disse Ugail em um comunicado anunciando a descoberta. Nos próximos dias será publicado um artigo acadêmico com mais detalhes da análise.

Christopher Brooke, pesquisador honorário da Universidade de Nottingham e coautor de um trabalho de pesquisa sobre a descoberta, disse que "outra confirmação vem da análise dos pigmentos empregados no Tondo, que demonstraram que as características da pintura são consideradas típicas da prática renascentista".