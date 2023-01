SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Teatro Castro Alves confirmou nesta quinta (26) a suspensão das atividades na sua Sala Principal até o fim de fevereiro. A paralisação acontece na esteira do incêndio que atingiu o estabelecimento na última quarta, 25 de janeiro.

Em decorrência da interrupção, a administração adiou por enquanto um show de Adriana Calcanhotto, que aconteceria hoje; a peça "Koanza: do Senegal ao Curuzu", que teria sessões nos dias 27, 28 e 29 de janeiro; o Projeto Domingo no TCA, previsto até então para o dia 29; e os espetáculos "O Balé que Você Não Vê", do Balé Folclórico da Bahia e marcado anteriormente para 3 e 4 de fevereiro, e "Baile Concerto", da Orquestra Sinfônica da Bahia e originalmente alocado em 11 e 12 de fevereiro.

Nas redes sociais, o Teatro Castro Alves declara que compartilhará informações sobre remarcação de datas ou reembolsos para aqueles com ingressos para os espetáculos adiados. O serviço será dado por e-mail.

O incêndio no estabelecimento aconteceu no início da tarde do dia 25, por volta das 13h30, e foi controlado poucas horas depois pelos bombeiros. A parte interna da Sala Principal não foi afetada.

A expectativa é que o prédio passe por uma perícia técnica no período em que estiver fechado.