SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda mexicana RBD anunciou, nesta quinta-feira, 26, um show extra para São Paulo, no dia 18 de novembro, como parte da "Soy Rebelde Tour", que promove um reencontro de cinco dos seis integrantes nos palcos. Até então o grupo tinha apenas uma apresentação marcada para o dia 17 do mesmo mês. Os dois shows acontecerão no estádio Allianz Parque.

Conhecida por ser formada na novela "Rebelde", que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.

Além dos shows em São Paulo, Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann se apresentam no Rio no dia 19, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão. Pelo mundo, ainda fazem shows em várias cidades dos Estados Unidos, além do México.

Os ingressos para as apresentações de São Paulo custam a partir de R$ 210 (cadeira superior). A inferior é vendida por R$ 280, a pista comum sai por R$ 240 e, a premium, por R$ 425.

A venda geral para o show do dia 17 começa amanhã, às 10h, no site Eventim, além da bilheteria física, no Estádio do Pacaembu, a partir do meio-dia. As do dia 18 terão pré-venda exclusiva para clientes do Banco BRB no dia 2 de fevereiro, a partir das 10h. A venda geral para esta data começa no dia seguinte.